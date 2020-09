Er zal wel inmiddels iemand geweest zijn die dezelfde argumenten heeft opgevoerd, maar indien dat niet het geval is dan is het antwoord: NEE, want mondkapjes en gezichtsschermen werken NIET.

Als eerste hoe kleine druppels afgevangen kunnen worden. Het model daarbij is dat als een druppeltje een wand raakt (gezichtscherm of vezel), het aan de wand blijft plakken en dus afgevangen is. Dat werkt alleen bij grotere druppels want die vliegen letterlijk en figuurlijk de bocht uit als de lucht een scherpe bocht moet maken. Hoe kleiner het druppeltje, hoe lager het Reynoldsgetal, hoe viskeuzer de lucht lijkt voor het druppeltje, wiens traagheid met de derde macht afneemt met de afnemende diameter. Het gevolg daarvan is dat het kleine druppeltje gewoon alles met de lucht meedoet en een wand nooit meer ziet (tenzij het stil is en dan langzaam, heel langzaam uitzakt). Een industriële cycloon kan tot druppels van 10 mu afscheiden, er zijn cyclonen die nog grotere snelheden (hogere drukvallen, aanzienlijk meer energie) en dus kleinere deeltjes tot 2.5 mu aan kunnen. Aerosolen bij hoesten zijn kleiner dan deze grens. In de buitenlucht waait alles meteen weg en verspreidt (in de winter met de warme adem stijgt de lucht ook nog eventjes). Een virus is veel kleiner dan een aerosol en dus één aerosol kan duizenden virussen bevatten (bacteriën zijn veel groter).



Als eerst de gezichtsschermen. Dat is eenvoudig in te zien: stel je hebt last van covid en je ademt uit, dan werkt zo'n scherm net al een straalomkeerder van een vliegtuig - je blaast alles naar diegene die achter je staat. Adem je in, dat is een no brainer, adem je alles ongefilterd in. Dit geldt voor alle "oplossingen" zonder (degelijk) filter.

Nu de mondkapjes, en dan in het bijzonder de stoffen en chirurgische mondkapjes. Die werken ook niet. Iedereen is het erover eens dat ze niet werken bij het inademen of jezelf beschermen tegen virussen (waarom niet zie eerder -- chirurgische mondkapjes beschermen de _drager_ tegen bloedspetters etc waar infectieus materiaal in kan zitten). Het punt dat sommigen maken is dat je anderen helpt. Dat gaat helaas ook niet gebeuren. Stel wederom dat je last van covid hebt. Dan zullen de grotere druppels afgevangen worden met als gevolg een verzadigen van het masker - ook als je niet ziek bent overigens. Als het masker verzadigd is zullen er wel kleinere aerosolen afgevangen worden. Maar na een aantal minuten in- en uitademen -- 'n kwartiertje? -- moet de lucht die uitgeademd wordt toch ergens heen. Dat gaat dan door het verzadigde masker heen, pikt daarbij de virussen op en werkt vervolgens als een sproeier. Met ander woorden het masker heeft het verspreiden eventjes uitgesteld. Mutatis mutandis, bij het inademen zuig je het weer naar binnen.

Andere argumenten zijn afgezien van aanraken van het op- en afdoen. Als je, als gezond persoon, een wolkje virussen inademt, dan adem je in de regel niet diep in. Dus met het uitademen, adem je het wolkje weer grotendeels uit (de lucht zit vol met virussen, bacteriën en gisten -- het gaat om de aantallen en belading en of uw afweersysteem het aankan).

En tot slot hebben we de plastic soep... elk kwartier een nieuw chirurgisch masker en het milieu zal u dankbaar zijn (ik zie ze al veel te veel, ook in de bossen).

Mondkapjes en gezichtsschermen zijn zinloos. Ze zien er aardig uit, het lijkt alsof je wat doet voor ons allen, maar werken niet. Als je een werkende mondkapje wilt draag dan een WW1 gasmasker (krijg je dan, schat ik, geen boete voor). Succes dan met prettig ademhalen!

Houdt afstand. Was je handen. Vermijd het Openbaar Vervoer zonder persoonlijke ventilatie en ga niet massale evenementen waar je hutjemutje tegen elkaar aan staat. En vergeet niet te leven!