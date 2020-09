:

Ik stel de vraag niet duidelijk genoeg, denk ik. Mijn fout.

Waarom moet een persoon na een behandeling een rekening krijgen, waar eerst weer moest worden berekend of het wel of niet verrekend moest worden met die persoon zijn/haar/x eigen risico? Of dat persoon wel of niet voor verzekerd was? Waarom is dat allemaal nodig? Waarom die idiote per-persoon-bureacratie?

Ik bedoel; stel je hebt met 50 man een feestje, en aan het eind van het feestje komt de rekening. Dan deel je die rekening gewoon solidair door 50 en ieder betaald zijn deel. Dan is het onbelangrijk of de een 2 biertjes had en de ander 4 wodka's?