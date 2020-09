Maar wie of wat verpest het nu weer voor de welwillende meerderheid?

A) Een handjevol mensen met illegaal vuurwerk verpest het weer eens voor de rest, te weten de mensen die met normaal vuurwerk zoals grondtollen, astronauten en misschien wel een sierpotje hier of daar wel gewoon gezellig de jaarwisseling willen vieren

B) Een handjevol Marokkaanse boefjes verpest het weer eens voor de rest, en dan met name voor het succesvolle overgrote deel van de Marokkaanse smikkeltaart, zoals voor Kamervoorzitter Khadija Arib, rapper Ali Bouali en ondernemer Ridouan Taghi

C) Een handjevol ministers die trouwen verpest het voor de rest, eigenlijk de 17 miljoen andere mensen in Nederland, omdat zij wel normaal kunnen doen

D) Een handjevol vervelende vloggers bij de Vomar verpest het weer eens voor de rest van de vloggers die inspirerende vlogs opnemen over voedsel, vlogs over shakes om dikke spieren mee te krijgen of gewoon vlogs met gelul in de ruimte

E) Een handjevol Dave Roelvinks verpest het weer eens voor de rest van de automobilisten die niet met drank op achter het stuur de grote jongen gaan uithangen

F) Een handjevol misdaadverslaggevers verpest het weer eens voor de welwillende meerderheid van Peter R. de Vries

G) Een handjevol inmiddels verdwenen OP1-presentator heeft het verpest voor de presentatoren die wel kwaliteiten hebben, namelijk de rest

H) Een handjevol moslims verpest het weer eens voor die anderhalf miljard moslims die niet meteen daad bij Gods woord voegen

I) Een handjevol hooligans van Vitesse verpest het weer eens voor alle andere supporters die wel gewoon thuis zitten te juichen voor Teletekst

J) Een handjevol dronken schippers op het Giethoornse Meer verpesten het weer eens voor de schippers die wel gewoon nuchter bootjevaren

K) Iets met het azc

L) Een handjevol busladingen mannen die niet zijn getrouwd met Sylvie Meis heeft het verpest voor die ene man die wel met haar moet trouwen

M) Een handjevol reljongeren in de Schilderswijk verpest het weer eens voor de welwillende meerderheid van de jongeren die niet konden komen omdat ze andere dingen te doen hadden

N) Een handjevol werknemers van de photoshopredactie van het Algemeen Dagblad verpest het weer eens voor de welwillende meerderheid die Saskia Noort NIET als de prom queen photobombt voor een lijkenberg te Moria

O) Anders, namelijk...

Antwoord na de klik

Het goede antwoord is O. Anders, namelijk motorrijders

Motorrijders, dat is namelijk óók een heel gewichtig probleem in dit land