Fragmentje uit de Azijnbode-kolom van @SanderSchimmelp. We gaan die column niet linken, want we missen ter zake doende expertise over vrijheid, democratie en rechten, en we lezen net in NanoJorts column dat je in dit land helemaal geen recht hebt op een mening die je niet goed kunt onderbouwen. In het kort (ha ha) komt z'n zoveelste hh van burgerhaat (waar ter zake kundige expert René Cuperus destijds voor moest wijken) neer op het feit dat Schimmelp naar Netflixdocu The Social Dilemma heeft gekeken en nu zeker weet: iedereen moet z'n bek houwe, behalve hij. Lol. Wat een trutje is het toch ook.

En omdat @SanderSchimmelp het beu is dat de hele wereld hem niet de hele tijd gelijk geeft, vertrekt hij per heden van Quote (waar hij ook al nooit was) richting Zweden (waar een van zijn vriendinnetjes woont) - hij stopt hier de IK in IKEA in een afscheids-ikje waarin hij zich weer groter voordoet dan ie is.

Het is tamelijk hilarisch hoe een adelijke tuinkabouter (hij is nog kleiner dan Youp) zo ontzettend uit de hoogte kan doen. Maandenlang zichzelf door een talkshow die te hoog gegrepen was voor 'm heen zwijgen terwijl ie op sociale media iedereen zelf de huid vol zat te schelden, om vervolgens in een dode boom te klagen dat sociale media-gebruikers geen mening zouden mogen hebben, omdat ze te veel schelden. En dat allemaal vanwege een Netflixdocu die hem - in tegenstelling tot het internet - wél gelijk gaf. Terwijl je weet dat Graaf Slis gewoon naar Cuties heeft zitten kijken. Welke vond je de lekkerste, Sander?

Quote werd ook steeds kleiner

Wij missen Cuperus ook, ja