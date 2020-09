Dat 'wetenschapper' en allround bowlingbalhoofd (google zijn foto's) Cas Mudde niet het verstandelijke niveau heeft om sarcasme te begrijpen is nogal pijnlijk. Vooral omdat er een direkte, bewezen link is tussen IQ en het vermogen om sarcasme en aanverwante stijlfiguren te herkennen.

Ook ironie zal Cas dus ontgaan. In dit geval de ironie van zijn stupide vergelijking. Kijk, bowlingbalhoofdprofessor Cas onderzoekt populisme. En wat is populisme? Dat is het op populaire wijze appéleren aan de onderbuik van een groep. In de politiek is deze groep over het algemeen 'het volk', 'de arbeider', 'de gewone man', enz. maar ook andere groepen zijn mogelijk.

In bepaalde groepen is het vergelijken van mensen met de Nazi's erg populair. Sterker nog: deze nazivergelijkingen appéleren aan de onderbuik van die groepen en dienen er voornamelijk toe om de positie binnen die groepen veilig te stellen ("Virtue Signalling is the social currency people spend in order to survive in Outrage Culture". -Ian Mikes Cheong)

We kunnen Cas dus feliciteren, want hij heeft populistische trekjes. En hij is een idioot omdat hem dit ontgaat. En hij heeft een bowlingbalhoofd.