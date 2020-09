Vrij naar Prof. Peterson: als je werkelijk denkt dat we sinds mensenheugenis in een tyrannische, patriarchie leven, dan betekent dat dat we álles wat bereikt is -van schone onderbroeken tot de maanlanding dus aan mannen te danken hebben en doe je daarmee de significante bijdrage van alle vrouwen ernstig te kort. Het is een verbitterde en verschrikkelijk negatieve kijk op de wereld en uiteindelijk het product van een kleine groep verongelijkte vrouwen die helemáál niet uit zijn op gelijkheid, maar op de geneugten van de hoogste posities in het bedrijfsleven en in de politiek, zonder daarvoor het benodigde werk te moeten leveren. Einde relaas, derde generatie feministen en linkse fanboys: steek dit maar in je reet en begin een eigen kolonie op de maan of zo... oh wacht, Elon is... juist... wéér een man.