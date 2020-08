Edelherten, we noemen ze wel edelherten maar eigenlijk zijn gewoon hitsige beren. De hele dag zitten ze een beetje achter elkaar aan te vangen met die loeiharde geweien van ze en als er dan een keertje andere kerels in de buurt komen van hun meissie is het meteen praten met de vuisten. En dan drommen er allemaal mensen samen om te kijken naar die botergeile bonkmachines. Een beetje alsof je met je camera en een sixpack pils op de parkeerplaats van de seksclub gaat staan, kijken naar wat er allemaal naar binnen loopt op weg naar de victorie. Enfin, 'dit jaar geen bronstige edelherten kijken door corona' en daar kunnen we wel lacherig over doen maar eigenlijk is het natuurlijk heel erg verdrietig.

Foto's onder: bier drinken en kijken naar bijna vrijende edelherten, wat een hobby voor kampioenen