Wat die twee motormuizen eerder deze week in 11 minuten deden, kan webmonetizer Wanner Aarts naar eigen zeggen ook in 9 minuten. Op z'n TikTok (geluid uit want Skrillex) tikt zijn Audi R8 de 284 aan. Onduidelijk wie er rijdt en wie er filmt, en of ze ook echt de hele weg zo laag gevlogen hebben. In coronatijd is het wat rustiger op de weg dus dan wil je zo'n Lamborghini in een degelijke Duitse jas wel eens de sporen geven. Geen zin om te oordelen, eigenlijk, dat mag u zelf doen. Of de politie. Want je eigen Rapper Boef-gedrag op Tik-Tok slingeren, is sowieso wat minder slim.