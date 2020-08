Politici en de dubbele moraal, je zou er een dik boek over kunnen schrijven. Je zou je zelfs af kunnen vragen of er niet gewoonweg sprake is van corruptie. Jezelf bevooroordeeld vanuit een machtspositie. Er wordt voor zover ik weet na het uitkomen van deze beelden geen onderzoek ingesteld door het OM terwijl er wel degelijk sprake is van strafbare feiten. Het uitblijven van vervolging en het afkopen van je boete door een donatie te doen aan een goed doel past volgens bij beter bij een oligarch dan bij een christelijke democraat. Maar je van jezelf de vraag stellen in hoeverre dit alleen Grapperhaus aan te rekenen is. De grootmeester van de dubbele moraal, de heer 'geen cent meer naar de Grieken' Rutte geeft al jarenlang het voorbeeld in Nederland. En sterker nog, de geopolitieke basis van het vrije westen waar wij meewerken aan regime changes omdat we het morele gelijk aan onze kant zouden hebben staan is eigenlijk gestoelt op een dubbele moraal. Het imperialistische westen is goed en de Russen en Chinezen zijn fout.

De dubbele moraal zit zo diep in het DNA van onze huidige politiek dat zelfs ogenschijnlijk nette partijen zoals D66 en Groenlinks zich er schuldig aan maken. Denk daarbij aan het promoten van referenda maar ze weer afschaffen als het je eigen doelen doorkruist of op verschillende manieren omgaan met demonstraties in de hoofdstad. Het vertrouwen in de politiek en ons openbare bestuur wordt voornamelijk door de bestuurders in kwestie zelf fors geschaadt. Het is tijd voor een politieke revolutie, één waarbij ethiek en gelijkwaardigheid weer voorop komt te staan. Waarbij zogenaamde democraten en liberalen keihard worden afgestraft voor het promoten van schijndemocratie en het verloochenen van werkelijke liberale waarden. Ons openbaar bestuur is een karikatuur van zichzelf geworden en elitaire lui zoals Grapperhaus tonen dat in dit voorbeeld maar weer eens duidelijk aan. Tijd voor niets bezems!