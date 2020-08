De collectieve heroïek van onze vaders tijdens diensttijd, we worden er nog steeds elke kerst mee doodgegooid. Maar goed, een nieuwe COD Black Ops dus, en dat vinden we mooi, want Black Ops 1 heeft toch echt wel een plekje bij ons. "The numbers Mason, what do they mean", dat werk, u kent het wel. Eerste shooter tijdens de Koude Oorlog, die heerlijke beginmissie in Havana, die ontsnapping uit de Goelag en natuurlijk tegen hypnose vechten zodat je met Kennedy niet omlegt. En nu dus 10 jaar later weer even helemaal terug naar wat die eerste game zo fantastisch maakte. Geen Kennedy, wel met Ronald Reagan, en we mogen hopen dat we als hem kunnen spelen in de multiplayer.

Brisant genoeg koos de COD ervoor om de onderstaande teaser trailer rond het daaronder staande interview met ex-KGB-agent Yuri Bezmenov (wiki) te bouwen. Daarin legt Bezmenov uit hoe de Sovjetunie het Amerikaanse sociale weefsel probeerde te ondermijnen, en je zou soms bijna gaan denken dat restanten van die """operatie""" zich nu pas op de Amerikaanse straten laten gelden.

De teaser

Ex-KGB'er Yuri Bezmenov legt in 1984 (!!!) uit hoe de Sovjets de CS ondermijnden