Ja, zo ging dat vroeger. Als je geluk had kwam tweederde van de bemanning plus het schip terug. En als je pech had kwam er helemaal niets terug.

Het was volkomen geaccepteerd dat eenderde van de bemanning niet terug kwam.

Daarom was zeeman ook niet echt een gewild baantje.

Meestal was er wel geboefte te vinden die nergens anders aan de slag konden, aangevuld met avonturiers.

En om voldoende zeelieden te krijgen deelden ze gratis drank uit in de kroegen. Werd je de volgende dag wakker met een kater, bleek je getekend te hebben.

Voor de vrouwen die achter bleven was het ook niet makkelijk. Niet voor niets is een "Dutch Widow" in het Engels een eufemisme voor prostituee. en.wiktionary.org/wiki/Dutch_widow

Je moest toch wat als je man was overleden en geen centen meer thuis bracht.