: Is mijn moeder inderdaad erg blij mee want de geluidsoverlast-buren (blanken) op de hoek is puur tuig. Hij was zwerver kwam die vrouw tegen waar hij nu mee samenwoont sorry getrouwd. Ze zuipen zich allebei iedere avond klem, op een keer was hij zo dronken dat zijn vrouw toen nog vriendin total loss heeft geslagen. Wat denk je??? Een paar weken daarna ziet mijn moeder haar in een pompoenjurk in een Amerikaanse-Elvis-slee stappen want ze gingen trouwen. Zo jammer dat ik dat niet heb mogen zien. Tja dan heb je toch echt liever die Marokkanen toch of niet dan?