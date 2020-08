Opgepast! Door de combinatie van hitte des doods en regenval des oranjes is er in onze wateren sprake van zuurstofloosheid uit de hel, en dat in combinatie met verstikkend rioolwater en botulisme maakt dat er momenteel veel vissen, watervogels, zeemeerminnen en andere watermakkertjes uitchecken bij de balie. En dat is momenteel zo heftig, dat als Maarten van der Weijden weer eens zo'n zwemommetje maakt die wij hem (waarschijnlijk) niet nadoen, die badmuts van 'm fungeert als ijsbreker voor de dooie beesten. We waterscooterden eens een rondje door de regiomedia en het gebeuren neemt genocidale proporties aan. Zeeland: negatief zwemadvies bij toeristenspot Kamperland wegens dode vissen en krabben. In de Berkel bij grensplaatsje Rekken: "Massa's dode vissen." De Oudegracht te Weesp: "Veel dode vissen." De Hulsbeek te Oldenzaal: "Dode vissen en eenden." Het Witwaterbos bij Kollum: "Er dreven dode vissen in het water." Het Amsterdamse Oosterpark: "Meerdere dode vissen." De wijk Jol in Lelystad: "Meerdere meldingen over dode vissen." In de Oostvaardersplassen: "Honderden brasems dood." De Wijdewormer en het Jisperveld bij Oostzaan: "Meerdere dode watervogels en dode vissen." Vijvers in Drachten: "Meerdere dode eenden en zeevogels." En dan dit hartverscheurende nieuwsbericht: "In de Haelensebeek tussen Haelen en Neer zijn veel vissen gestorven." Gestorven, slik. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dat doen we niet, want we zijn hartstikke verdrietig.