Volgens deze grafiek, daalt de hoeveelheid misdaad in Nederland. Dan neemt niemand het toch meer serieus ? Homeopatische verdunning, door het tot Nederlander rekenen van mensen, die intrinsiek vinden dat ze dat niet zijn. Mate van aangifte-bereidheid en de bereidheid van dienders om aangiften überhaupt op te nemen. Afhandeling van gepleegde misdrijven, zoals het 'foei-gesprek'. Ook is de verzamelnaam misdrijf te breed. Zo is rijden onder invloed een misdrijf maar is moord dat ook.



In het jaar dat door Corona niemand op vakantie kon, is er één dag te duiden dat er niemand werd vermoord, aan het mes geregen of zomaar kapot werd getrapt, al dan niet door een groepje ?



Niemand die er bij stilstaat dat wangedrag uit De Schilderswijk overslaat naar Kanaleneiland en Overvecht ? Allemaal wangedrag gepleegd door moslims tegen, zoals ooggetuigen het zelf zeggen, blanken en surinamers. En dan haast de linkse goegemeente om te roepen verveling.



Het zijn dezelfde linkse racisten, die blanke mensen, bij elke mogelijkheid uitmaken voor racisten, zonder zich in enige mate te verdiepen in de oorzaak. Nee, is de in hun ogen 'dader' (lol) blank dan is de drijveer automatisch racisme. En dat is racisme.



Iemand die weet of het juridisch uitgesloten is om mensen van jouw eigen kleur racistisch te bejegenen ? De praktijk laat in ieder geval iets anders zien.