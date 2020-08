Goed nieuws, zo'n groepje bij elkaar moest ook wel te rechercheren zijn. Mooiste zou zijn wanneer het moordwapen ook wordt gevonden en niet dat die nog wordt verdoezeld door anderen die buiten die 5 vastzitten? Of misschien hebben ze dat toch al?

Denk niet dat "lopende het onderzoek" we voor zondag al te horen gaan krijgen of ze van bepaalde oorspronkelijke afkomst waren? Want mag uiteraard geen rol spelen in de teksten die zondag zouden kunnen verschijnen in Amsterdam? Helaas verwacht ik daar toch iets in wat de statistieken niet zal helpen in oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in dit soort zaken? Of zal het nu toch nog anders uitpakken?

Gezien de leeftijd hoop ik toch op forse straffen, ook de medeplichtigen. Want die arme jongen is als minder dan een varken afgeslacht om wat hij zei om andermans eigendom te beschermen.

Maar Bas krijgen ze er niet mee terug. Degenen die levenslang hebben zijn ouders en andere nabestaanden. Hopelijk neemt de rechter dat mee in zijn vonnis, ik zie ook geen enkele verzachtende omstandigheid bij deze daders. Willens en wetens hebben ze de schutter met wapen opgeroepen om wie dan ook tef plekke af te slachten doodrochelend in eigen bloed. Daar past alleen 25 jaar en TBS wat mij betreft. Voor elk in deze groep.