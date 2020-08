De theaters zijn gesloten maar de bar van Chips. Nootjes. Bier. [En Naam Gast!] is gewoon open, en Toomler zit ook in een kelder dus Guido Weijers voelt zich vast prrrima bij ons thuis. Als Brabander uit Boxmeer zal ie wel een biertje lusten ook en dat gaat 'm vast helpen bij het praten over zijn eeuwige zoektocht naar geluk. Guido ziet daarnaast - in tegenstelling tot steeds meer van zijn vakgenoten - cabaretiers als strijders van het vrije woord (videocitaat), en dat lijkt ons een gezonde (maar tegenwoordig helaas niet ongevaarlijke) mentaliteit. Kortom, donderdagavond hebben we zomerse animatie en afleiding met ernst, luim en een ijskoud pilsje in Chips. Nootjes. Bier. En Guido Weijers!

Donderdagavond 21:00 uur, LIVE op deze zender of op het GSTV YT-kanaal (abonneer vooral)

Good News Everyone: het probleem met Apple Podcasts is eindelijk opgelost, ons kanaal is nu voor iedereen zichtbaar dus daar kun je ook abonneren. Daarnaast is CNB wekelijks terug te luisteren op Soundcloud of via Spotify.

Recap: Femke Merel in vogelvlucht