39 jaar was Jason Molina, toen zijn goddelijke breekbaarheid definitief aan gruzelementen ging: na jarenlang alcoholmisbruik schakelde zijn lever in de eeuwige spaarstand en was het voorbij met een van de beste singer-songwriters van de voorbije decennia en nu zitten we ermee, met Bieberiaanse troep en hip-Hollandse bagagedragermeuk. Zeven jaar na de dood van Molina komt vandaag uit de dodenmars van de baas achter Songs: Ohia en Magnolia Electric Co (met hierrr een verhaal over een tourstop in Amsterdam). Eight Gates. 9 nummers, 25 minuten, het voelt onaf (wat het vast ook is, wegens de drankdood) met studiopraat voor nummers ('She Says') die met de kennis van nu vrij verdrietig is: "The perfect take is just as long as the person singing is still alive." Dat is-ie nu niet meer en dat is verdomd jammer. Wel luisteren over fatsoenlijke luidsprekers. Is het eigenlijk al tijd voor bier? Eéntje.

In ander nieuws, Matthew Good, leeft nog wel, nieuwe track

Toegift!