Is niet echt nieuws. Bijna alles draait op vrij basale software. Verkeerslichten, koffie/drank/snoepautomaten, bezinepompen, etc. etc. etc. Bijna al die apparaten hebben een wachtwoord dat je kan invoeren en dat wachtwoord is meestal gewoon 0000, 1234, of iets anders wat je gewoon kan opzoeken als standaardwachtwoord in de handleiding bij de fabrieksinstelllingen. Handleidingen die je gewoon online kan vinden als je het typenummer van het apparaat weet. Men neemt gewoon vaak niet de moeite om voor al dat soort apparaten een nieuwe wachtwoord in te stellen.

Daar heb je echt 0 'hacking skills' voor nodig. Kan elke reaguurder. De meeste mensen hebben echter niet de behoefte om overal de boel te saboteren.