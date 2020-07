Je zou maar een magazine voor (aspirant-)atletische en zelfontwikkelende mannen zijn en denken dat je ermee wegkomt zo'n doodziek artikel te plaatsen over een icoon van fysieke en mentale voortvarendheid. De auteur en BLM/Trans-activist Philip Ellis is na de bovenstaande ratio achter een slotje gevlucht, en daar blijft-ie waarschijnlijk nog wel even.

Het artikel gaat over Rogans onderstaande gesprek met @Abigail Shrier, auteur van het boek Irreversible Damage - The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Haar stelling is ongeveer als volgt: naast daadwerkelijke trans-dames bestaat er een groeiende groep jonge meisjes op wie het fenomeen als social media-modeverschijnsel vat krijgt, terwijl ze niet daadwerkelijk trans zijn, maar vervolgens wel na minimaal doorvragen door professionals aan hun transitie-proces beginnen.

En die opvatting valt volgens de auteur van het artikel "Joe Rogan Is Spreading Transphobic Hate Speech and It's Putting Lives in Danger" dus onder "actively fanning the flames of hate".

Philip Ellis is namelijk een trans-essentialist. Dat betekent dat ongeacht de toestand van een persoon de opvatting trans te zijn onmiddellijk legitiem en sluitend is, én dat al het mentale leed van de persoon vervolgens veroorzaakt wordt door de maatschappij die het trans-zijn bemoeilijkt.

En dan krijg je dus dit: "For all their talk of self-harm and other issues that teenagers can experience, neither Rogan nor Shrier openly acknowledged that more than half of transgender and nonbinary youth seriously considered attempting suicide last year. And that wasn't due to "wacky friends" somehow transmitting gender dysphoria; it was due to the prolific, ubiquitous messaging in media that tells them there is something wrong with them, and how they feel doesn't matter."

Ja, maak het nou. Twee dingen. Ten eerste halen ze die zelfmoordcijfers wel degelijk aan. Ten tweede, de hoge comorbiditeit onder trans-makkers is al jaren bekend. Wat echter totaal niet vaststaat is of dit aanvullende leed wordt veroorzaakt door hoe hun sociale milieu met hun genderbeleving omgaat, of dat deze mensen an sich een stuk kwetsbaarder zijn voor zielspijn.

Uiteraard schrijft hij ook over heldin J.K. Rowling dezelfde ideologisch bezeten drek waardoor je bijna denkt dat je RTL Nieuws aan het lezen bent. Ze "tweets her transphobic half-thoughts out to 14.3 million followers—many of whom are the very kids she is attacking."

Fuck Men's Health, fuck Philip Ellis en fuck het weaponizen van genderbeleving tegen de Westerse beschaving. De hele Rogan show na de breek.

De auteur alsook kwaadaardige clown

Inleiding van het gesprek in kwestie