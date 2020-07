De Rest van Nederland, dat is het echte ongehoorde geluid. En zodra De Rest van Nederland op de trekker klimt om dat ongehoorde geluid in de Randstad te laten horen, raakt die Randstad volkomen in paniek. En als we "Randstad" zeggen, bedoelen we "Het Mediapark en een paar Belgische drukkerijen, die de mening echoën van een paar kartelpartijen, met name D66, PvdA en GroenLinks". Waar weer een partij tegen is opgericht die dit kartel probeert te breken, door zijn eigen kartel te bouwen. Waar een klein omroepzuiltje uit verrijst, met mensen die vooral heel boos zijn en die willen dat jij nóg bozer bent nadat je hun video's hebt gezien. En om dáár weer wat tegenover te zetten, beginnen de makkers van De Feestfabriek een soort Driekus Vierkant Videozuil: "Optimistisch, onafhankelijk, vol zelfspot, niet-pretentieus en wars van iedere vorm van hokjesgeest." En vooral: buiten de bubbel (postmodern woord voor 'zuil' - red.) van de 'gevestigde media' (oudspraak voor 'MSM'). De babbelbox staat vandaag in de Achterhoek en vraagt: bij hoeveel zuilen hoor je zelf al?