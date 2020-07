Christenen van de SGP (want daar gaat het hier over) geloven in de almacht van God èn de verantwoordelijkheid van de mens. Die 2 gaan altijd samen. Ora et labora: bid èn werk. Dus niet bidden en dan achterover gaan leunen.... Stel, ik ben werkloos, ik bid elke avond om een baan. Máár, ik zal toch óók moeten solliciteren en dan verwachten en geloven dat God mijn gebed in vervulling laat gaan. Geloof in God is de kurk waarop de gelovige drijft in de zee van het leven. Vind dat eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Iedereen die in de drieénige God gelooft is een kind van Hem, Hij is hun Hemelse Vader. "Gij die slecht zijt weet uw kinderen toch goeds te geven; geen vader geeft zijn kind een slang ipv een vis of een steen i.p.v. brood, des te meer zal uw Hemelse Vader het goede geven aan hen die Hem daarom bidden". En o dat is zó waar, ik kan een boek schrijven van voorbeelden uit mijn eigen leven.