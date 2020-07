Het COC heeft zich weer heel dapper geroerd hoor, na de geweldsincidenten met 'homo-negatieve componenten' in Enschede. Volgens de belangenclub moet de aandacht komen te liggen op preventie van homogeweld. Dat lijkt ons ook ja, want als iemand die betonschaar al tegen z'n muil heeft gehad is het rijkelijk laat. "Ondanks de groei van de maatschappelijke acceptatie is er bij velen nog een soort angst vóór of afkeer ván het 'anders zijn'. Dit deel van de ijsberg is niet zichtbaar, maar vormt een omvangrijker gevaar en de basis waarop het anti-lhbt+-geweld gestoeld is", aldus Freerk Jager van het COC. En dan komt het gebruikelijke riedeltje: "De daders zijn veelal jonge mannen, die worstelen met hun eigen gevoelens of bang zijn als lustobject te worden gezien door een andere man."

En hier gaat het dus ALTIJD mis met die slappe scheten van het COC. Wat nou, mannen die worstelen met hun eigen gevoelens? Wáárom durft Jager niet te zeggen dat het vrijwel altijd gaat om jonge mannen van Marokkaanse origine? Hierom: hij is bang dat hij net als de voorzitter van de Amsterdamse gaypride aan het kruis wordt gehuffnageld. Terwijl een van de slachtoffers het gewoon zélf gezegd heeft. En zo ingewikkeld is het allemaal niet, hoor. Marokkaanse jongeren hebben door giftige cocktail van patriarchaal-islamitische familiestructuren, op zichzelf de wetten en regels van de islam en de daaruit voortvloeiende minachting voor autoriteit en wetgeving, cultuur (je zou het ook gewoon kunnen noemen 'een patriarchale misogyne maatschappij met een geweldscultuur tegen vrouwen' waarbij je het woordje vrouwen best kan vervangen voor homo's), machogedrag, gebrekkige opvoeding, straatleven en de totale afwezigheid van de noodzaak je aan te passen aan of te vormen naar de regels van een land omdat iedereen tóch wel buigt. Die afkeer van ONZE homo's, het wordt alleen maar versterkt, althans in ieder geval NIET opgelost, door het continue wegkijken van laffe broekpalingen als Freerk Jager en op hol geslagen hobbelpaarden als Dries Boussatta.