Walgelijk stigmatiserende oproep op onze favoriete filmfiguranten site filmfiguranten.nl. Omroep WNL is op zoek naar een "slanke man, ongeveer 1.75 lang, man van Noord-Afrikaans komaf, begin twintig, atletisch, moet enigszins stunts kunnen uitvoeren" en, voor mensen die niet zo goed zijn in aan specifieke eisen voldoen, naar "twee getinte jongens". Allemaal om te figureren in, u raadt het al, een misdaadprogramma. "De zaak van je leven is een Nederlands documentaireprogramma dat sinds 2016 door WNL wordt uitgezonden op NPO 2. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de politie en het openbaar ministerie. Rechercheurs blikken terug op geruchtmakende moordzaken." Dit is zo jammer, WNL. Zoeken jullie eens acteurs van kleur, is het om de boef te spelen. Aan de andere kant: je moet wat nu witte acteurs met lichtgetintface verboden zijn. Lastig, lastig...