Weet u nog, de gemeenteraad van Minneapolis die met een veto-proof majority stemde voor de gehele afschaffing van de politie "to rebuild with our community a new model of public safety that actually keeps our community safe." Toch weer onverwacht dat het opheffen van het destilaat van 5 millennia aan beschaving een vacuüm achterlaat dat zich niet laat vullen met goede bedoelingen. Dus, who you gonna call? BLACKWATER! Niet echt Blackwater natuurlijk, en bovendien heten die tegenwoordig Acadimi. Maar het vacuüm wordt nu wel tijdelijk gevuld door de private sector, namelijk Aegis en BelCom, betaald met publiek geld. De totale operatiekosten zijn per beveiliger per uur gelijk aan die van een politieagent.

"The City of Minneapolis is spending $4,500 a day for private security for three council members who have received threats (...) A city spokesperson said the private security details have cost taxpayers $63,000 over the past three weeks. The three council members who have the security detail – Andrea Jenkins (Ward 8), and Phillipe Cunningham (Ward 4), and Alondra Cano (Ward 9)– have been outspoken proponents of defunding the Minneapolis Police Department."

Volgens Jenkins komt de dreiging uit de white nationalist hoek. De politie zegt volgens Fox 9 echter dat er geen recente aangiftes van bedreigingen tegen raadsleden zijn gedaan, al acht Fox het wel mogelijk dat de aangiftes in het geheim zijn gedaan.

Ondertussen, in Florida...