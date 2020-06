Zoals te doen gebruikelijk is Youp van’t Hek de allerlaatste om zich uit te spreken over de ophef van twee weken terug, maar eerlijk is eerlijk: hij vat de Veronica-rel tamelijk strak samen, Bucklert Arie Boomsma van een flat en haalt gewoon eens ouderwets uit naar het ‘almaar uitdijende gutmenschenbataljon’. We zijn bijna geneigd om een mooie NRC Rijncruise te boeken en een flesje veel te hoog geprijsde witte Moezelwijn met NRC-keurmerk te kopen om in een glazen NRC-karaf die als kristal is beprijsd te gieten. Bijna dan hè, want een krant dat zelf ook een blad uit de Boomsa–traditie der adverteerderbellers is, gunnen we natuurlijk geen cent.

Minder lollig maar niet minder scherp? Dan Nausicaa Marbe lezen in het Basiswegblad van dezelfde uitgever.