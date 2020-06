"Het gaat om werkdruk, waardoor je het soms bijna niet meer volhoudt..." Profetische woorden in de Insta-stories van Lodewijk Asscher, vanmiddag voor het Kamergebouw (video boven). De PvdA-voorman was kennelijk zo druk met het bijsnijden van zijn social-filmpjes, dat hij gans vergat bijtijds de Kamer in te lopen om te stemmen vóór de motie die hij met Lilian Marijnissen indiende, en die meer waardering & salaris voor het zorgpersoneel moet garanderen.

Vorige week werd er ook al over deze motie (pdf) gestemd, en was het Renske Leijten van de SP die buiten voor de deur met zorgpersoneel stond te babbelen en daarom te laat binnen was. Maar in haar geval ging de stemmingsbel niet ("een menselijke fout", aldus de Staatsomroep, die Leijten desalniettemin ten onrechte de schuld gaf). Omdat de Kamer door die belblunder niet voltallig was, is de stemming over de motie vandaag opnieuw gedaan. Maar ditmaal haperde mede-indiener Asscher, en mocht hij zijn fout niet fixen bij de immer strenge Kamervoorzitter (pijnlijke video onder).

Maar wat is nu de werkelijke moraal van dit verhaal? Dat de coalitie voor de tweede keer een betere waardering voor de zorg blokkeert. Want ook als Ascher vóór gestemd zou hebben, was er een meerderheid tégen de motie, van 73 tegen 72. Rutte III, de coalitie van te weinig hulpmiddelen, te weinig bescherming, te laat opschakelen, en maar blijven sleutelen aan een blunderende corona-app, klapt niet voor Onze Zorghelden. Toch een aardige bijvangst van de blunder van Asscher, dat we dat op deze manier allemaal even duidelijk kunnen zien. Benieuwd wat de NOS er ditmaal van maakt...