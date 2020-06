Grote aanloop maar het gaat om de clou:

'Als je van iemand zegt: ‘Die loopt met molentjes!’, bedoel je dat hij of zij volgens jou niet goed bij z’n hoofd is of in elk geval erg in de war is.

Wieken van een molen

De precieze herkomst van de uitdrukking is helaas niet bekend. Er zijn wel verschillende ideeën over. De eerste is dat de gedachten die in iemands hoofd rondmalen, doen denken aan de ronddraaiende wieken van een molen. Als dat malen te erg wordt, raak je verward.

Kinderspeelgoed

Een andere verklaring is dat met ‘molentjes’ het kinderspeelgoed is bedoeld. Kleine kinderen vinden het leuk om met kleine molentjes rond te lopen en te kijken hoe de wind de wiekjes daarvan laat draaien. Deze speelgoedmolentjes zijn al in de zeventiende eeuw op schilderijen afgebeeld. Als een volwassene met zo’n molentje zou lopen, zou hij een beetje ‘simpel’ zijn, zo was de gedachte. Zo zou ‘Hij loopt met molentjes’ de betekenis ‘die is niet goed snik’ hebben gekregen.

Rosmolen

Een derde verklaring verwijst naar een andere uitdrukking: ‘Hij loopt in de rosmolen.’ Een rosmolen heeft geen wieken, maar wordt in beweging gebracht door paarden (rossen) die almaar rondjes lopen. ‘Met molentjes lopen’ zou dan betekend hebben ‘de gedachten blijven maar rondjes draaien in je hoofd, net zoals een paard meeloopt met de maalstenen in een rosmolen’.

Klap van de molen

Molen komt in nog een andere uitdrukking voor die betekent dat iemand niet goed bij zijn verstand is: een klap van de molen gekregen hebben. Zo iemand zou dan een klap hebben gekregen van een van de wieken van een draaiende molen.

Ik heb mijn stamboom nagetrokken en mijn over- ,over-, over-, over, overgrootvader is overleden door een klap van een molen.

Ik maak nooit grapjes als ik het serieus bedoel, dat weet een kind.