We waren bijna vergeten dat de SP nog bestaat, want iedereen houdt zich tegenwoordig maar bezig met Baudet en die standbeelden enzo. Alsof de Stalinlaan in Amsterdam niet is veranderd in de poepsaaie Vrijheidslaan. Enfin, in de Doetinchemse SP-fractie gaat het ook lekker, want de partijtop wil een van de raadsleden naar de afdelingsgoelag tjoepen en daar heeft raadscomrade Sipke Hubers helegaar geen zin in. "Hij houdt zijn zetel om financiële redenen. Letterlijk zei hij in de vergadering: 'Anders kan ik geen Netflix meer kijken'", aldus fractievoorzitter Hans Boerwinkel. Dan weet u ook weer waar de prioriteiten van de raadsleden liggen als u bij de volgende verkiezingen braaf met uw rode potlood een vakje volkalkt. Volgens Sipke ligt het overigens anders want hij wil gewoon vreten - zonder zijn aanblijven in de raad gaat hij dood van de honger. Nou Hubers, fijne pik, je kán natuurlijk ook gewoon WERK zoeken in plaats van The Last Czars op repeat door je woonkamer te pompen. Doodvermoeiend, zo'n klassenstrijd.