Vandaag zou het Europees Kampioenschap voetbal beginnen maar DAT zit er even niet in en daarom is het vanavond gewoon weer Vrije Dans-avond op Eclectische Volksmuziek, zoals uit de panelen samengesteld door mixmeester Keestelpro. Omdat we van reaguurders die wat zwaarder op de hand zijn in de panelen geluiden opvangen dat ze graag ook wat meer verdieping willen tussen alle muzieklinkjes en flauwe grappen door, hebben we het bingozaaltje vanavond ingeruimd voor een bedachtzame lezing van de wijsgeer Sam Harris, die zich na een week in eenzame opsluiting in lotushouding een panic room tot demense wendt met zijn duiding van Contemporary America, en daarmee het westen: "We've all been enrollled in a psychological experiment for which no one gave consent." (De bingozaal vindt u na de breek).

De inleidende woorden bij deze lezing worden gesproken door Andrew Doyle, die ons een warm gevoel van instemming en zelffelicitatie gaf met dit citaat: "Those of us who have urged vigilance when it comes to the rise of identity politics and the cult of Social Justice have now been fully vindicated. For years we have warned about the ways in which the culture war had the potential to infect all public and political discourse. But we were dismissed as railing against niche politics confined to campus common rooms and the dark recesses of the internet. Now the culture war has exploded on to the streets of the UK. If that sounds like a fancy way to say ‘I told you so’, then so be it."

Liever wat anders? Dan hebben we ook nog een leuk docuutje over het wervelend winnende Oranje elftal van het EK'88, in die mooie zomer waarin samenscholing alleen een gevaar voor woonboten vormde, maar niet voor de volksgezondheid. Ook absurde NRC-retoriek tegen wittemannensport bestond toen nog niet - voor wie nog even het hoofd wil schudden over deze mislukte pitspoes. Nazorg, qua pitspoezen: hierrr en daarrr. Proost, en vergeet uw barman niet want die staat hier met gevaar voor eigen etablissement naar lekkere wijven te wijzen. Nu HeT nOg MaG.

