Opeens heb je het. Je wordt pizzabakker. In de timeline van Saskia Belleman kunnen we vandaag lezen over Mehmet A., die een opvallende carrièreswitch maakte nadat hij als islamdocent in opleiding nergens meer een stageplek kon vinden. En nou niet meteen denken dat ze in de islamologie allemaal racisten zijn die liever een Jaap dan een Mehmet aannemen. Het schijnt ook iets te maken hebben met bovenstaande lessen over vrouwenbesnijdenis die voor Femmes for Freedom aanleiding vormden om aangifte te doen tegen de As Soennah-moskee. Tenminste, dat zegt Mehmet, die het allemaal erg zielig vindt voor Mehmet, vandaag tegen de rechter. Bovendien, als hij geweten had dat vrouwenbesnijdenis strafbaar was, dan had hij het natuurlijk nooit aanbevolen. Het woord is nu aan de officier van Justitie, die allemaal vervelende feiten over vrouwenbesnijdenis paraat heeft. Effe wachte dus.

Zegt hij nou dat de koran een soort Mein Kampf is?

Tyfus, waar kennen we dat woord ook alweer van?