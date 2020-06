:

Kijk, zo gaat dat "Een vooraanstaand arts van een intensive care afdeling" hij is echter niet verder gekomen dan verpleger op de IC:

Bergwegziekenhuis and University hospital Rotterdam

Graad/titel RN and CCRN

Studierichting General medicine (RN) and Neuro Intensive care (CCRN)

Studieperiode of verwachte afstudeerjaar 1976 – 1982

Between 1976 and 1980 training as RN at the Municipial hospital Rotterdam (Bergwegziekenhuis) and between 1980 and 1982 training as CCRN [neurological and neurosurgical critical care] at the University hospital Rotterdam (Dijkzigtziekenhuis, Erasmus MC)

RN: medical-dictionary.thefreedictionary....

CCRN: medical-dictionary.thefreedictionary....

Bron: www.linkedin.com/in/erwinkompanje/?or...