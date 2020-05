Armand Sag is een Turks-Nederlands historicus. Hij heeft nu bijna een jaar zijn vierjarige dochtertje niet mogen zien.

De ex-vrouw van Armand doet er alles aan om hem het contact met hun kind te beletten. Zijn ex verklaarde tot twee keer toe dat Sag zijn dochter naar Turkije zou willen ontvoeren.

De rechtbank concludeerde uiteindelijk dat zij geen enkel steekhoudend argument had om hem te beletten zijn dochtertje te zien.

Maar toen beweerde de ex opeens dat hij zijn dochtertje zou hebben misbruikt, waarop de omgangsregeling door Jeugdzorg direct werd stopgezet. Uit onderzoek van Jeugdzorg bleek dat haar beschuldigingen ongegrond waren.

Eerder dit jaar was Sag een van de hoofdpersonen in de NPO 2-documentaire Verstoten Vaders. Wat is er sindsdien gebeurd?

Met Armand Sag, advocate Henriette Nakad-Weststrate, Metje Blaak, Bernadette de Wit, Yesim Candan, Danny Linden en Henk Bakboord.

Techniek: Willem Davids