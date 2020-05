Sex is een mensenrecht? Alles waar iemand zin in heeft is tegenwoordig een 'mensenrecht'. Wat een uitholling van het begrip. Ik wil het dus heb ik er recht op. Schijt aan de consequenties. "I want it all, and I want it Now!"

Als sex een mensenrecht is moet de overheid maar over de brug komen zodat ik nar de hoeren kan. Want ik heb helemaal geen zin in een relatie, en het soort vrouwen dat echt alleen maar sex wil, wil dat niet met mij. Waar kan ik mij aanmelden??