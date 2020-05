Manuela, Een man mag niet huilen, Ik doe wat ik doe. Zulke schitterende platen worden er niet meer gemaakt. En waarom zien we Jacques, die al vijftig jaar in het vak zit, nooit bij de DWDD? Astrid vertelt over de hobby's van haar ex-man Lennaert Nijgh, over Johnny Jordaan, over de tijd dat ze met haar nieuwe man Adje de leukste gaybar van Amsterdam runde en over de acht dames die ze daarna versleet.

Presentatie: Rob Muntz en Arthur van Amerongen

Techniek: Willem Davids.