Heb zelf ook wel een paar echt nare ervaringen, maar het zou ook nooit in me op komen om zo'n boek te schrijven. Mensen doen elkaar een hoop ellende aan. Vaak zitten die mensen allemaal niet lekker in hun vel. Ik heb zelf ooit besloten om me er niet meer druk om te maken en alleen naar de toekomst te kijken. Verleden is voorbij. Als je er in blijft hangen, dan sloop je jezelf dat kun je beter proberen te voorkomen. Klote van je pa man. Mijne is er overigens ook niet meer. Als je het op kunt brengen, ondanks alles een keer een bloemetje bij z'n graf brengen (als dat er tenminste nog is). Er volledig boven staan (of naast) en dat gene doen wat eigenlijk onlogisch is. Je zult zien dat je er een goed gevoel aan over houdt en weer door kunt. Hoe naar mensen ook tegen je doen, gewoon zoals dat hondje van Garfield kwispelen en enthousiast terug doen tot ze er gek van worden en door met je eigen leven. Vaak heb je door dit soort dingen zo veel power en doorzettingsvermogen dat je eigenlijk niet te stoppen bent en alles kunt bereiken als je je energie weet te bundelen en niet meer aan het verleden besteedt. Welterusten voor straks. Ook voor de anderen. Tot later!