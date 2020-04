Maurice de Hond e.a. citeren vaak deze studie (Influenza Virus Transmission Is Dependent on Relative Humidity and Temperature) die heel goed van toepassing zou kunnen zijn op de verspreidingsgraad van Covid-19:

De stippellijn geeft de verspreidingsgraad met de bijbehorende relatieve luchtvochtigheid. Boven de 80% luchtvochtigheid maken griepvirussen geen schijn van kans maar dat is de luchtvochtigheid niveau sauna's en nu actief in bijvoorbeeld Phuket, Thailand op dit moment.

Ideaal voor ons is dus een luchtvochtigheidsgraad van rond de 50%. Dat is binnen een gebouw beheersbaar.

Gezien de hoge concentratie en besmettingsgraad van kwetsbaren in bejaarden- en verzorgingstehuizen, zou men daar niet moeten streven naar een vochtigheidsgraad van 50% om de besmettingen te minimaliseren? Dus actief be- of ontvochten?

Geeft ook aan dat je vooral griep in de winter krijgt door droge lucht. Griepvirussen en verspreide deeltjes zweven dan veel langer door de droge lucht.

Virologen kijken hier niet naar (of noemen het niet) en dat is gek. Ik krijg niet het gevoel dat we alles doen met de beschikbare kennis die er al is. De Hond wordt nergens uitgenodigd om zijn verhaal te doen, naar eigen zeggen.