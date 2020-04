De eerste liveshow van het Coronacafe eindigde ruisend en met gedonder in de glazen, maar uit de tweede uitzending kwam een uitstekend idee: Martin Koolhoven wil drive-in bioscopen terugbrengen in het verder verlaten straatbeeld. Date night met die meisje, komt je ouwe auto ook nog eens van z'n plek in deze tijden van stilstand, en nadat het voorstel landelijke aandacht kreeg in diverse media heeft het Olympisch Stadion nu toegehapt: "Het stadion is erop gebouwd om sommige mensen wel en andere mensen niet toe te laten, dus dan kan je fietsers weren. Als mensen gewoon in de auto blijven zitten, is er volgens mij niets aan de hand.” De regisseur heeft Halsema een brief gestuurd of het mag, dus in feite is dat de enige die het feestje nog kan verzieken. En als Koolhoven daarna twee schermen neerzet, kunnen we rondjes rijden op de atletiekbaan! Willen we wel graag Duel, Cars of Bullit als eerste film.

