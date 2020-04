Radio optimaal, of ideaal… lang geleden ooit ergens, ik weet het niet meer, enkel dat we bekende locals opbelden en totaal-in-den-zeik-namen. We hebben zo hard gelachen dat sommigen naar buiten de studio afgevoerd moesten worden omdat ze onhoudbare krampen in hun pens kregen v.h. lachen. Uiteindelijk volgde er natuurlijk een inval door de RCD (agentschap Telecom), volgens mij probeerde ze via ladders de bovenverdieping v.h. pand te bereiken: kwam er eentje van ons van boven af naar beneden gerend: ‘ze zijn er, ze staan voor het raam boven’. Wij: ‘flikker op man, dat kan niet’. Helaas was het dit keer geen grap. We hebben nog gepoogd de zender te verstoppen, maar de hele handel werd - na wat zoeken en speuren - triomfantelijk in beslag genomen.

Overigens, achteraf bezien kon de halve buurt tijdens de uitzending geen TV kijken of normaal radio luisteren, TL-buizen gingen spontaan knipperen en zo, ze hebben waarschijnlijk in pure wanhoop de NSB-kliklijn gebeld. Later hebben we nog harder gelachen, maar dat had weer ’n andere reden.