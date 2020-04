Wat ik niet snap aan ons justitiële systeem is dat criminelen ons bakken met geld kosten. Iemand in een gevangenis in leven houden kost geld, veel geld, en als het helemaal erg met je gesteld is, krijg je er nog TBS bij ook. In oude Lucky Luke stripboeken zag je de Daltons en andere gevangenen altijd ingezet worden in de buitenlucht, om bepaalde arbeid te verrichten, zoals aan de bouw van een treinrails. Waarom worden onze gevangenen niet gebruikt om werkzaamheden te verrichten? Niet dat ze ook zo'n zware sloopkogel aan hun been gebonden moeten krijgen, maar het lijkt me niets meer dan normaal dat er iets in ruil voor al de gratis voorzieningen die ze toebedeeld krijgen, en bovendien blijven de kosten sowieso altijd toch nog steeds hoger dan de winst. Of mag dat soms niet vanwege 'mensenrechten'? Indien het geval, kan iemand me dan uitleggen waarom iedere persoon dezelfde mensenrechten heeft, en behoudt, ook al heeft een persoon ervoor gekozen om de mensenrechten van anderen te ontnemen?