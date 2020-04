Grote broer Andrew de gouverneur van New York, alsook de presidentiële hoop van elke Democraat. En kleine broer Chris, heeft corona en is vooraanstaand CNN anchor. Vorige week erg van ze genoten, en deze week opnieuw. Bovenstaand het CNN-kelder-interview van gisteravond. Chris beticht Andrew ervan een love gove te zijn die onvoldoende kritisch is op Trump. Nou, dat ontaardt natuurlijk al snel in een schermutseling om wie het meest aantoonbaar om hun moeder geeft, besloten met Andrews woorden "she was my mother first". En op 06:35 haalt Chris vervolgens een olijke jeugdfoto van Andrew en hemzelf tevoorschijn, waarna het interview snel op een einde loopt. Net als vorige week blijft Andrew er trouwens bij dat hij geen presidentieel kandidaatschap overweegt en ook voor het VP-schap lijkt hij zijn neus op te halen. Ergens wel begrijpelijk, het zou ergens namelijk ook best schraal staan als hij z'n huidige post ineens verlaat. Beter gewoon op deze post corona uitzingen, en de verdiende credits in 2024 inzetten.

"You have Cuomo Prime Time, I have Cuomo All The Time."

"You violated the curfew all the time, caused much pain"