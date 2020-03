Is er dan alleen nog maar slecht nieuws in de wereld, nee, er is ook GOED nieuws in de wereld. Pedomeneer Lars de Rijck (28 uit Krommenie) is in België veroordeeld tot vijf jaar verplichte quarantaine. Lars bleek in Holland's Got Talent heel erg handig met de snaren van de gitaar, waarna hij besloot toch liever te spelen met de snaren van kleine kinderen. Helaas voor Lars, dat is verboden. In Nederland kreeg hij derhalve al vijf jaar aan de broek wegens viezerik; zijn jongste slachtoffer was VIER JAAR. In België werd hij samen met vier anderen veroordeeld, zo hadden ze samen een database met NEGEN MILJOEN afbeeldingen. "De vijf werden ook schuldig bevonden aan kindermisbruik, het aanzetten tot kindermisbruik en mensenhandel. Ze wisselden tussen 2004 en 2017 beeldmateriaal uit, onder meer van elkaars zoontjes. Ze kenden elkaar niet alleen online maar spraken ook regelmatig af." Van. Elkaars. Zoontjes. Ondertussen in Nederland krijgt Meldpunt Kinderporno een recordaantal meldingen en ook dat is een soort van goed nieuws, want zo sporen we alleen maar meer gore smeerpikken op om de gevangenis in te jagen. Veel plezier in het schavot, De Rijck, stop alvast een kurk in je kontje.