Dat speciale soort klootzak heb je blijkbaar overal. In China zagen we destijds ook met enige verbazing hoe sommige geschillen hoestend en tuffend in het gezicht werden beslist, en ook zagen we talloze filmpjes van Chinezen die hun omgeving opzettelijk leken te besmetten door op liftknopjes te spugen enz. Dat kunnen we hier dus ook. Met name in het openbaar vervoer, maar uiteraard ook tegen agenten en supermarktpersoneel. Het is altijd onduidelijk of de daders werkelijk besmet zijn, en daar wil justitie nu een einde aan maken. ""In sommige zaken zijn verdachten gevraagd zich vrijwillig te laten testen. Daar zijn nog geen positieve uitslagen uit gekomen. In andere zaken is besloten dat testen niet nodig was vanwege de afwezigheid van symptomen". (...) Justitie wil echter in alle gevallen dat ‘corona-hoesters of -spugers standaard getest worden. Ook bij verdachten die niet vrijwillig mee willen werken. ,,We vinden het namelijk belangrijk dat dit gebeurt, vanwege de onzekerheid en angst voor besmetting bij de slachtoffers."" Nou, behoorlijk terecht ons dunkt. Bek open en choke on this wattenstaafje.