De nieuwe dagcijfers, die waren niet mals. Maar de briefing gaf óók hoop: we zijn corona aan het afremmen met ons allen. En ja, het is allemaal zwaarmoedig en somber en simpelweg ontzettend kut, maar vergeet niet om af en toe ook gewoon OPGELUCHT adem te halen bij het besef dat we dit takkevirus gaan kapotquarantainen met ons allen. En daar mag best op gedronken worden, dus we gooien de babbelbar weer open voor off topic ongein, je beste én slechtste whatsapp-grappen en alle andere vormen van overdrukverlossing. Zoals 'Zoek het ding dat je ECHT NIET thuis wil doen nu'. Of het goeie nieuws dat de dochter van Steve Irwin (GHZZ) vandaag getrouwd is. Het rare idee dat Charles al 50 jaar op zijn coronation wacht, maar all he gets is corona. Of deze schitterende ironie. Het is ook bijna t-shirtweer, trouwens, dus we steken de olieton aan buiten en gaan met een Coronaatje (het bier, niet de blafhoest) op gepaste afstand frisse avondlucht ademen.

Coronalullen. Er zijn er heus waar moeilijk veel van. Hoesters, spugers, blaffers, buschauffeurbedreigers, corpsballen & chrisklompjes. En dan zijn daar natuurlijk de idioten die in supermarkten de schappen aflebberen en dergelijke filmpjes op sociaalmedia posten. Zoals de wereldberoemde Cody Pfister (26) uit Warrenton, Missouri, die met dank aan Nederlandse (!) 0800-bellers nu de sjaak is en aangeklaagd wordt wegens terroristisch dreigen. Hup sherrif.

The video spread around the world, and Warrenton police said in a statement the department had been contacted by people in the Netherlands, Ireland and the United Kingdom.

