Ik zou NIET een totale lock-down willen in Nederland, want denk ik niet uitvoerbaar. Maar wel:

Een duidelijke instructie (misschien op komische manier) via reclame-spotjes, radioboodschappen, etc.

Want echt iedereen, is nu buiten aan het chillen. Precies hetgeen wat ik ook voorspelde, het lijkt wel of Nederland is opgebouwd uit Tokkies.

Overal de drukte opzoeken, geen handschoentjes aan (makkelijker te regelen dan mondkapjes) en ook ouderen die boodschappen gaan doen in de drukte.

Doe Dit Nou Niet.

En zoals ik al voorspelde, het virus is nu ook binnengedrongen in het verpleeghuis waar ik werk.

Jawel. Dus nu worden veel verpleegsters besmet, die besmetten weer ouden van dagen, en het wordt een vicieuze cirkel.

Het was ook niet te vermijden, of je moet een soort militaire discipline hebben, en alles en iedereen ontsmetten bij binnenkomst, en weggaan.

Het gekke van dit virus is, dat kinderen tot 10 jaar in feite nergens last van hebben, en ouderen van 70/80/90 daar is het een doodsvonnis voor.

Misschien met een paar uitzonderingen. Daarom denk ik ook niet dat dit virus een biologisch wapen is, maar het is wel degelijk een economisch wapen.

Wat de totale economie aan het verwoesten is.

En ook, zoals bij de overleden patiënten, is er in de economie sprake van onderliggend lijden.

De banken van Duitsland en Italië stonden al op springen.

En nu moeten wij als Nederland, heel slim gespeeld, verplicht steun gaan bieden aan deze omvallende reuzen.

Dit verdrag is er al een aantal jaar geleden doorheen gerommeld.

WTF?

Mijn pensioen?

Ik ben hier niet blij mee.

En dan ben ik nog maar een simpel zolderkamer reaguurder type zonder aanmerkelijke belangen.