Gokje, mand..

20 03 20 Kappers bezwijken onder druk en gaan grotendeels vrijwillig dicht.

21 03 20 Aankondiging tijdelijke en gedeeltelijke lock-down. Detailhandel kan nog open blijven onder bepaalde voorwaarden & verhoudingsgewijs grootste toename aantal IC opnames.

22 03 20 Escalatie in de banden tussen China en VS.

China stuurt meer journalisten naar thuisland en maakt officieel statement naar US. Dreigt met monetaire maatregelen. Wilders dient motie in voor hardere maatregelen. Motie wordt tot ieders verbazing geaccepteerd. Kabinet besluit vandaag nog niks.

23 03 20 Dow opent met 8% verlies en handel gaat weer kwartier on hold. FED komt met statement & trammelant in Duitse AZC's verergert & wederom oproep tot minder hamsteren.

Kabinet komt tot nieuwe maatregelen. Detailhandel alleen open als gekenmerkt tot een soort van vitaal.

24 03 20 Hamsteren wordt nog erger, supermarkten gaan over tot landelijke maatregelen zoals max 2 gelijke producten per klant & commotie in kamer over gebrek aan mondkapjes en beadeningsapparatuur. Kabinet brengt slecht nieuws: geldende maatregelen verlengd met 2 weken. Lichte afname in doden en IC opnames, maar trend is nog steeds negatief.

Italië meldt dat situatie onhoudbaar is en vraagt formeel Europese financiële steun.

Eerste rellen en plunderingen in Parijs. (again).

25 03 20 Officiële bevestiging dat het Eurovisie Songfestival volgens jaar weer door Nederland georganiseerd mag worden. Helaas, nobody cares. Rotterdamse thuiswerkende ambtenaren, Wortelboer en alle homo-erotische BN'ers enthousiast.

Jinek voor het eerst lichtelijk in paniek. Lichte ruzie met virologische expert aan tafel. Troost TV van Matthijs van Nieuwkerk en Bert scoort goed.

Nieuw kwartiervullend kerkklokken opus en niemand durft kaartje in de vensterbank aan te steken vanwege Klaver associaties.

Bakker en groenteboer moeten dicht.

Aantal Nederlandse corona doden stijgt boven de 200.

26 03 20 NOS faalt met persconferentie. Technisch grote puinhoop. Directeur Dissel van RIVM heeft eerste symptomen van corona terwijl Bruins weer aan de beterende hand is. Bruins kondigt vandaag aan dat het mondkapjes probleem is opgelost door goede Ali-Expres contacten, maar moet toegeven dat de 80 beloofde beadeningsmachines door defensie niet ingezet kunnen worden. Ze zijn zoek.

Gelast onderzoek in, maar komen nooit boven water. Marine hè.

27 03 20 Baudet pleit nu succesvol voor volledige lock-down. FvD, PVV, Robin66 en PvdD zijn het eens geworden over mogelijke pandemisvhe gevolgen van massale veeteelt van varkens en kippen.

Niet dat het aan de orde is, maar dan is er een meerderheid.

28 03 20 Het besluit is eindelijk genomen.

Consumentenvuurwerk is verboden in stedelijke gebieden.

29 03 20 Ja hallo ben geen Nostradamus. Zal er morgen nog eens over nadenken.