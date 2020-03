Allemaal uitgebrakt van gisteren? Beetje thuisworkout gedaan? Mooi. Dan staat het bier weer koud. Je mag best binnen roken maar blijf in godsnaam van elkaar af. Stuur maar nudes of zo. En we hebben genoeg te bespreken dus rustig aan met de alcohol want voor je 't weet sta je met een geagiteerde fles handgel te praten. Laten we kort stil staan bij de negentien nieuwe sterfgevallen. RIP & sterkte aan de nabestaanden. Maar dan gaat het leven door. Wat vonden we van Rutte? De Olifant in de kamer schreeuwde "MASSAMOORDENAAR" en een PvdA-wappie ging zelfs voor "genocide" dus pak in vredesnaam ff een woordenboek, Jaap "hot take" Stronks. Geen bier meer voor jou. Wat vonden jullie, van ONZE MARK? Dit, of meer dat? Of gaan we nabeschouwen voorbeschouwen op het debat van vandaag morgen? Vergeet niet te modeldenken. Of gewoon de koe in de kont te kijken. Of moet je de regels voor compensatiegeld uitpluizen om je toko overeind te houden?

Forget it, dat kan morgen ook!

Voor wie wel weer ff genoeg coronacoronacorona gehoord heeft, vanavond houden we OPEN MIC AVOND. Ken je of ben je een bandje en heb je een clip te pluggen? Gooi maar in redactie@geenstijl.nl, alles wat te embedden valt (YT, Soundcloud, Vimeo, whatever) maakt kans. Ben je met serieuzere zaken bezig en heb je een goed sociaal initiatief, zoals de Corona Helpers, plug dat vooral in de mail of in de comments. Maar verder komen we hier vooral voor DE GEZELLIGHEID, met blokjes kaas en bakjes nootjes nee daar niet met je tengels in zitten goffedomme!

Andere afleiding? Hebben we ook. Speel geen COD, maar stel je game-pc beschikbaar aan de COVID-geneeskunde en ga vervolgens zelf een lesje Rocket Science 101 volgen. Chase een tornado of bouw juist een landschapje, heerlijk rustgevend. Of loop virtueel door bestaande landmarks. Nog te actief? Kijk dan lekker lui een klassieke uitzending van Joe Rogan terug, met Dan Carlin of met Milo of zo. Oh je bedoelde iets luchtigers? Hier Heleen van Royen bijna zonder kleren dus niet klikken. Beter deze dame hier. Dat is overigens deze mevrouw en normaal zouden we daar NSFW bij zetten maar hee, iedereen zit toch thuis. Bier komt uit je eigen koelkast, maar tot slot rammelen de bloggende barmannen hier toch weer een keer met de fooienpot of nog beter: neem een VIP-card voor het Stijlloze Coronacafé. Proost, plemp zo off topic als je wil, maar hou het een beetje ZEIKLOOS als het kan. We zitten voorlopig nog wel met elkaar opgescheept namelijk.

En dan nu: MUZIEK! en offtopic borrelen in de panelen

