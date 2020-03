"Gepakte dieven blijken in 95 procent van de gevallen Oost-Europeanen."

A - U scheert alle Oost-Europeanen over een kam

B - Bent u soms racist?

C - Een klein groepje Oost-Europeanen verpest het voor de rest

D - Het valt toch ook allemaal wel mee

E - Oost-Europeanen? HOHO dit zijn gewoon NEDERLANDERS hoor

F - Integratie Oost-Europeanen in Nederland is een doorslaand succes

G - In vijf procent van de gevallen zijn het géén Oost-Europeanen

H - Er is een onderliggend probleem van racisme richting Oost-Europeanen

I - Oost-Europeanen krijgen niet dezelfde kans als Nederlanders

J - Sociaal-economische omstandigheden zitten ook niet mee

K - Door vooroordelen staan Oost-Europeanen bij voorbaat met 2-0 achter

L - Er zijn ook genoeg Oost-Europeanen die wel gewoon een goede baan hebben

M - Kijk daar, die Oost-Europeaan is profvoetballer, hij is echt een rolmodel

N - En kijk daar, die Oost-Europeaan is ACTEUR!

O - Heel veel Oost-Europeanen gaan naar school enzo

P - Leraren van scholen benadelen Oost-Europeanen

Q - Hadden we Oost-Europeanen maar gezien als mensen ipv als stukadoors

R - Racist