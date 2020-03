We moeten mensen met homo laten zijn wie zij zijn, is een mensenrecht. Hoezo zijn mensen met homo anders, je mag hen niet aanspreken op homo. Mensen met homo etcetera.

Maar als het niet bevalt wat iemand met homo zegt, alsof hij ook maar gewoon mens is met een mening.... Dan is hij viesch, slecht, moet in de ban, moet uitgekotst worden door vrienden en andere mensen met homo om veilig te stellen dat het jaarlijkse feest voor mensen met homo veilig gesteld kan worden. OF ANDERS!

De mensen die tegenwoordig komen zijn emigranten, zelfs de politiek erkent dit door hen geen asielzoekers meer te noemen.

Van die emigranten is een goed gedeelte niet op de vlucht maar op reis. Er is maar een zeer klein gedeelte dat echt asiel nodig heeft, een veel grotere groep is gelukszoeker, op de vlucht geslagen crimineel en erger.

Dat er vorig jaar mensen meevoeren die asielzoeker waren zegt niks. Gay Pride gaat over de trots om homo te mogen hebben, is bedacht om een lans te breken. De enigste link met asielzoekers die ik kan bedenken is de naam: We Are Here. Daarbij opgemerkt dat die organisatie een verbond van wetsovertreders is, daarmee haaks staat op homo's in gedrag.

De man heeft gelijk, laat hem met rust. Hij wist erop dat je niet naar de kinderen moet kijken maar wie dat kind vasthoud. En terecht!

