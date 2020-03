Alsof er altijd bloed moet vloeien.

"bij de islamitische fixatie op maagdelijkheid de misvatting meespeelt dat er bij het ontmaagden van een vrouw altijd bloed vloeit. Als dat in de huwelijksnacht niet gebeurt ziet men dat als bewijs dat de bruid al geen maagd meer was. ,,Toen ik dit jaren geleden in een uitzending van de NMO (Nederlandse Moslim Omroep) ontzenuwde bleek na afloop dat moslimjongens me bijna niet konden geloven. Zo diep zit dat waanidee in de islamitische cultuur geworteld."

,,Bloedverlies kan optreden bij een meisje van, zeg, veertien jaar dat bang is om voor het eerst met een man naar bed te gaan. Maar bij een jonge vrouw van 21 die lichamelijk volgroeid is, en ontspannen en verliefd de eerste huwelijksnacht ingaat, blijkt dat eerder uitzondering dan regel. Toch willen de meeste Marokkaanse of Turkse mannen en de familie bloed op het laken zien. Als dat uitblijft kan dit aanleiding geven tot kwaadaardig geroddel. Met alle negatieve gevolgen van dien.''

Kwestie van een beetje bloed meenemen, of in je vinger prikken of zo.