Het Boekenbal. We zullen het maar even uittekenen. Een buslading verschrompelde en compleet wereldvreemde boomers die al zo lang met elkaar gevangen zitten in een fuik van hun eigen gelijk dat ze helemaal niet meer zien hoe de rest van het land over ze denkt, een verzameling volstrekt oninteressante tafelheren en -dames die elkaar op de schouder kunnen rammen dat zij ook een keer bij Matthijs aan tafel hebben gezeten terwijl ze van binnen allemaal rot of depressief zijn, verschrikkelijke B-actrices die elkaar op de trap complimentjes kunnen geven met hun inzet voor het klimaat en een betere wereld, die dichtgeknepen zaadleider van een Eric Corton, het 188-jarige stoffelijk overschot van Freek de Jonge en Heleen van Royen die miljoenmiljard PIK in haar mond neemt op de plee. Gaaaaaaaaap, en dan is het thema 'rebellen en dwarsdenkers'. Rebellen en dwarsdenkers onze roze reet: het is ieder jaar hetzelfde VARA-fähige geclown met alleen maar stoffige lijken. Enfin, het ooit zo fameuze Boekenbal maakt zich nu dus druk over Boek&Bal, een of ander lokaal evenementje met een paar regionale schrijvertjes in CUIJK. Het Boekenbal dreigt zelfs met een rechtszaak. "Er is maar één Boekenbal en die is in Amsterdam." Braak. Als jij je met je Amsterdamse 'instituut' druk gaat zitten maken om een minifeestje in Cuijk heb je je prioriteiten echt niet op orde.